شاهد... إعلان الجزء الثاني من مغامرات "الرجل النملة" (فيديو)

ويحمل الفيلم الجديد اسم "Ant-Man and the Wasp"، في إشارة إلى أن بطل الأحداث "الرجل النملة" سيحظى بمساعدة له في مغامراته الجديدة، وهي فتاة مرتدية لبدلة "دبور".
وعرض الجزء الأول من "Ant-Man" في عام 2015، وتدور أحداثه حول "سكوت"، الذي يكفر عن سوابقه، بارتداء بذلة تصغر من حجمه، ليصبح في حجم النملة، ويتمكن من قيادة جيوش من النمل.
وفيلم "Ant-Man and the Wasp" من بطولة الممثل الأمريكي الكوميدي بول راد، وإيفانجلين ليلي، ومايكل دوغلاس، ومن إخراج بيتون ريد.
وسيطرح الفيلم في السينما في السادس من شهر يوليو/تموز المقبل.
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