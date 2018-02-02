بالفيديو...كاميرا خفية تصور مشاهد تخطف الأنفاس لحيوانات في محمية طبيعية

التقطت عدسة كاميرا خفية تم إخفاؤها في محمية طبيعية تعرف باسم " أرض النمور" في روسيا، مشاهد طبيعية وحية لعدد من الحيوانات التي تجولت بالقرب من الكاميرا دون الانتباه لوجودها، الأمر الذي ساعد على التقرب من هذه الحيوانات ومتابعة فترة قصيرة من حياتها اليومية.

الكاميرا التي صورت سبعة أنواع من الحيوانات كانت قد تناوبت على الصعود إلى التلة التي تم وضع الكاميرا فيها، لتقوم بعدد من الوظائف ضمن

جدول حياتها اليومي، ومن هذه الحيوانات كانت عائلة من النمور وقطيع من الغزلان المرقطة ونسر ذهبي ونسر أسود والدلق الهندي وسرب من الغربان ونمر الشرق الأقصى.