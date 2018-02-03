شاهد... حركة خاطفة من شاب تنقذ فتاة من موت محقق

انتشر فيديو على مواقع التواصل لاجتماعي يظهر انقاذ شاب لفتاة من بين أيدي مجرم حاول قتلها بحركة خاطفة.

أظهر مقطع الفيديو شابا يهدد بقتل الفتاة التي كان يمسكها من عنقها ويضع "ساطور" عليها، حيث فشل رجال الشرطة في إقناعه بترك الفتاة ليأتي شاب آخر من الخلف ويقفز على المعتدي ويضربه حتى سقط الساطور على الأرض وتم القبض عليه.