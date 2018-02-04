طفلة تلهو مع نمر (فيديو)

سجلت أم من ولاية أوكلاهوما الأمريكية هذه اللقطات، لنمر محبوس بداخل قفصه في حديقة الحيوانات، وهو يحاول الحصول على دمية ابنتها روبي، البالغة من العمر 3 سنوات.

وتظهر اللقطات، التي تم تصويرها في حديقة حيوان في تولسا، في أوكلاهوما، أن النمر يسير نحو الدمية التي تمتلكها روبي، ثلاثة، ويحاول الحصول عليها.





وظلت روبي تداعب النمر بدميتها، على الرغم من صراخها في بعض الأحيان خوفا منه.





ولولا وجود جدار زجاجي للقفص، لكانت الطفلة أصبحت في خبر كان.