إعلان الجزء السادس من "Mission Impossible" يجتاز 14 مليون مشاهدة

اجتازت مشاهدات إعلان الجزء السادس من أفلام الحركة والجاسوسية الأمريكي "Mission: Impossible"، 14 مليون مشاهدة، بعد خمسة أيام فقط من طرحه على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وحقق الإعلان هذه المشاهدات في هذه الفترة القصيرة، بسبب ضمه لجرعة كبيرة من مشاهد الحركة والمطاردات، مثل كل أفلام "Mission: Imposiible" السابقة.





والفيلم من بطولة الممثل الأمريكي توم كروز ، والممثل البريطاني هنري كافيل، الذي اشتهر من تجسيد البطل الخارق " سوبر مان "، في أفلام "Man of Steel" و"Justice League".





ويحمل الجزء الجديد عنوانا فرعيا، هو "Fallout"، والذي يتولي فيه بطل الأحداث، "إيثان هانت" وفريقه السري في وكالة "آي إم إف" مهمة جديدة.





وسيطرح فيلم "Mission: Impossible — Fallout" في السينمات، في 27 يوليو/تموز المقبل.