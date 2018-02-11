بالفيديو... بقرة تسير على ساقين مثل البشر

وزعم ناشرو الفيديو أن البقرة الصغير فقدت ساقين في إحدى الحوادث، وتأقلمت على السير بقدمين.
وحقق الفيديو مشاهدات كبيرة، وعبر رواد التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم واستغرابهم من الطريقة التي تسير بها البقرة.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بقرة تسير على ساقين، مثل البشر.
وزعم ناشرو الفيديو أن البقرة الصغير فقدت ساقين في إحدى الحوادث، وتأقلمت على السير بقدمين.
وحقق الفيديو مشاهدات كبيرة، وعبر رواد التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم واستغرابهم من الطريقة التي تسير بها البقرة.
أجرت شركة "سبيس إكس"، يوم الخميس الماضي، اختبارا ناجحا لصاروخ "فالكون الثقيل"، والذي حمل على متنه سيارة من نوع "تسلا" والعديد من الحمولات الأخرى.
وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يظهر خلاله غواص يدعى مارتينيز وهو يواجه سمكة قرش، بـ"الرقص مع القروش".
اجتازت مشاهدات إعلان الجزء السادس من أفلام الحركة والجاسوسية الأمريكي "Mission: Impossible"، 14 مليون مشاهدة، بعد خمسة أيام فقط من طرحه على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط قطعة جليدية على بعد أمتار من عامل نظافة في العاصمة البريطانية لندن.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)