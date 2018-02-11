بالفيديو... بقرة تسير على ساقين مثل البشر

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بقرة تسير على ساقين، مثل البشر.

وزعم ناشرو الفيديو أن البقرة الصغير فقدت ساقين في إحدى الحوادث، وتأقلمت على السير بقدمين.

وحقق الفيديو مشاهدات كبيرة، وعبر رواد التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم واستغرابهم من الطريقة التي تسير بها البقرة.