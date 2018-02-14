بالفيديو... من داخل غواصة كورية تحولت إلى متحف

تتيح سلطات مدينة غانغننغ الكورية الجنوبية للسياح فرصة تفقد غواصة استطلاعية حقيقية من كوريا الشمالية كانت قد تعطلت بالقرب من الساحل عام 1996.

وعرضت قناة RT على موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر تصميم الغواصة من الداخل ويوضح ما لها من إمكانيات، ويظهر في الفيديو، غرف التحكم ومؤشرات بيانات أداء الغواصة، والتي تجذب الكثير من السياح المهتمين بالقطع الحربية القديمة.