بالفيديو... من داخل غواصة كورية تحولت إلى متحف

وعرضت قناة RT على موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر تصميم الغواصة من الداخل ويوضح ما لها من إمكانيات، ويظهر في الفيديو، غرف التحكم ومؤشرات بيانات أداء الغواصة، والتي تجذب الكثير من السياح المهتمين بالقطع الحربية القديمة.
تتيح سلطات مدينة غانغننغ الكورية الجنوبية للسياح فرصة تفقد غواصة استطلاعية حقيقية من كوريا الشمالية كانت قد تعطلت بالقرب من الساحل عام 1996.
وعرضت قناة RT على موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر تصميم الغواصة من الداخل ويوضح ما لها من إمكانيات، ويظهر في الفيديو، غرف التحكم ومؤشرات بيانات أداء الغواصة، والتي تجذب الكثير من السياح المهتمين بالقطع الحربية القديمة.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فتاة تصور مذيع سعودي أثناء سيره في الشارع، وقالت له "أنت مذيع فاشل".
احتفلت امرأة أمريكية بطلاقها من زوجها، بطريقة لفتت أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خنزيرا بريا ضخما، يتسلق حاوية قمامة، قرب مدرسة في هونغ كونغ، بحثا عن الطعام.
التقط على كاميرات المراقبة في أحد مطاعم كييف، عملية الاقتحام والقبض على رئيس جورجيا السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، بطريقة عنيفة ومهينة.
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