بالفيديو... فتاة تنجو من حريق في شقتها بطريقة مثيرة

قامت الفتاة بالقفز خارج شقتها وتسلقت واجهة المنزل الخارجية، هروبا من الحريق الذي اندلع في شقتها، بمدينة ليوتشو الصينية.
ونجحت الفتاة في النجاة بحياتها، بعدما وصلت إلى منطقة آمنة، بحسب ما نشره "لايف ليك".
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فتاة صينية تنجو من حريقٍ هائلٍ التهم شقتها.
قامت الفتاة بالقفز خارج شقتها وتسلقت واجهة المنزل الخارجية، هروبا من الحريق الذي اندلع في شقتها، بمدينة ليوتشو الصينية.
ونجحت الفتاة في النجاة بحياتها، بعدما وصلت إلى منطقة آمنة، بحسب ما نشره "لايف ليك".
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمرأة وهي تقف على حافة النافذة لتنظيف الزجاج.
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