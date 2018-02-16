بالفيديو... فتاة تنجو من حريق في شقتها بطريقة مثيرة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فتاة صينية تنجو من حريقٍ هائلٍ التهم شقتها.

قامت الفتاة بالقفز خارج شقتها وتسلقت واجهة المنزل الخارجية، هروبا من الحريق الذي اندلع في شقتها، بمدينة ليوتشو الصينية.

ونجحت الفتاة في النجاة بحياتها، بعدما وصلت إلى منطقة آمنة، بحسب ما نشره "لايف ليك".