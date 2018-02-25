سقوط صخرة ضخمة وسط طريق ممتلئ بالسيارات (فيديو)

تمكن قائدو السيارات على طريق "سوهوا" السريع في تايوان من النجاة بأعجوبة، بعدما سقطت صخرة ضخمة من مرتفع جبلي.

والتقط الفيديو، صاحب السيارة التي كادت أن ترتطم الصخرة به على الطريق مباشرة، ولكنها لم تصبه بضرر، باستثناء بعض الخدوش على سيارته، بسبب القطع المتناثرة من الصخرة نتيجة ارتطامها على الطريق، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.