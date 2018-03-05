بالفيديو... سعودي يروض حصانا يركض على الطريق السريع

ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حصانا يجري بسرعة على أحد الطرق السريعة، بين السيارات، واقتربت منه فجأة سيارة.
وخرج رجل يده من نافذة السيارة وأمسك بلجام الحصان محاولا إيقافه، وتمكن من السيطرة عليه دون تعريض أي حد للخطر.
نجح مواطن سعودي، في ترويض حصان شارد، كان يركض بسرعة عالية على أحد الطرق السريعة في المملكة.
ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حصانا يجري بسرعة على أحد الطرق السريعة، بين السيارات، واقتربت منه فجأة سيارة.
وخرج رجل يده من نافذة السيارة وأمسك بلجام الحصان محاولا إيقافه، وتمكن من السيطرة عليه دون تعريض أي حد للخطر.
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