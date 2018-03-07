شاهد ماذا فعلت فتاة لبنانية بمحل ملابس رفض إعادة ما اشترته

رفض موظفو أحد متاجر الألبسة في لبنان، إعادة ما قامت بشرائه إحدى الفتيات من شهرين، فقلبت المتجر رأسا على عقب وهي في حالة هستيرية وغضب شديد.

أظهر مقطع الفيديو المتداول، الفتاة وهي تتحدث في البداية مع الموظفين قبل أن تتجه إلى الملابس المعلقة وتثير الفوضى في المكان، فيما حاول الموظفون مطاردتها ومنعها من إلقاء الملابس على الأرض.