بالفيديو... سقوط عسكري كويتي أثناء مرور موكب أمير الكويت

ورصد مقطع الفيديو، لحظة مرور موكب أمير الكويت، في ساحة الكلية وأمامه عدد من الطلبة، يؤدون عرضا عسكريا، قبل أن يظهر عدد من الطلاب واقفين، على جانب الساحة، سقط أحدهم على الأرض، بشكل مفاجئ بعد أن تعرض فيما يبدو لحالة إغماء، كما أظهر المقطع عددا من زملائه، هرعوا إليه للاطمئنان على صحته.