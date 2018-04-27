بالفيديو... الأرض تبتلع سيارة في القاهرة

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر هبوط أرضي بسبب الأمطار الغزيرة، وابتلاع الأرض لإحدى السيارات.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة القاهرة الجديدة، شرقي مصر، السيارة وهي تغرق في المياه