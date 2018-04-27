بالفيديو... الأرض تبتلع سيارة في القاهرة

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة القاهرة الجديدة، شرقي مصر، السيارة وهي تغرق في المياه
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر هبوط أرضي بسبب الأمطار الغزيرة، وابتلاع الأرض لإحدى السيارات.
ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة القاهرة الجديدة، شرقي مصر، السيارة وهي تغرق في المياه
وثق مقطع فيديو لحظة وصول عاصفة "الجدارية" الرملية، إلى مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الخميس، 26 أبريل/ نيسان.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وهو يدفع قردا في بركة مياه في إحدى حدائق الحيوان في مقاطعة فونغجيان الصينية.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة بين حيوان الوشق والأفعى المجلجلة، حيث تمكن الوشق في وقت قصير من افتراس الأفعى السامة وتجنب لدغتها القاتلة.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام شاب بتنفيذ مقلب مع والدته أثناء جلوسها في حمام الجاكوزي.
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