شاهد... طائرتين أمركيتين تطاردان جسما فضائيا غريبا

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد مروحيتين أمريكيتين تقومان بمطاردة جسم فضائي غريب، وذلك في ولاية كولورادو الأمريكية.

ويظهر الفيديو نقطتين سوداوتين تحومان في السماء، حيث لم يتضح ما إذ كانتا عسكريتين، حسب صحيفة " Express".

وأثار الفيديو جدلا واسعا بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا أنه يمكن أن تكون هذه الطائرات "سفن مضادة للجاذبية".