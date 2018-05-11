ثور صغير يتغلب على أسدين في معركة حامية (فيديو)

وقام أحد السياح بتوثيق الفيديو، في حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا، حيث قامت لبؤتين بالهجوم على الثور والتغلب عليه في بادئ الأمر، ولكنه استعاد قواه وانتفض من بين فكيهما، وبدأ بهجوم مضاد، مما أدى إلى فرارهما ونجاة الثور من موت محقق.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تغلب ثور صغير على أسدين في معركة حامية، وأجبرهما على الفرار.
وقام أحد السياح بتوثيق الفيديو، في حديقة كروغر الوطنية في جنوب أفريقيا، حيث قامت لبؤتين بالهجوم على الثور والتغلب عليه في بادئ الأمر، ولكنه استعاد قواه وانتفض من بين فكيهما، وبدأ بهجوم مضاد، مما أدى إلى فرارهما ونجاة الثور من موت محقق.
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