كاتبة سعودية تعلن عن عدم ارتباطها واستعدادها للزواج من أي سوداني (فيديو)

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تواجد الكاتبة السعودية، أمل الحربي، في حفل زفاف بالسودان.

وقالت الكاتبة السعودية، خلال الحفل، إنها غير مرتبطة وأنها على استعداد للارتباط بأي سوداني، كما قامت بتهنئة العروسين وعائلاتهما، وأعلنت عن عشقها لدولة السودان.