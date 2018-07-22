كلب يتقن التزلج بمهارة (فيديو)

اكتسب كلب ماهر بالتزلج في الصين شهرة واسعة على صفحات الإنترنت، بعد انتشار فيديو له عند قيامه باستعراض مهاراته.

ويظهر في الفيديو الكلب عند قيامه بالعبور بين الأقماع بطريقة احترافية دون الاصطدام بها، ومن حوله الناس يشاهدونه بذهول.

ووفقا لتقارير صينية فللكلب مهارات هائلة منها المشي على أثنين من أطرافه وركوب دراجة هوائية.