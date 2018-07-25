بالفيديو..."روسي خارق" يثير مواقع التواصل الأمريكية

نشر موقع "Reddit" الأمريكي فيديو لرجل يعمل في معمل للحديد الصلب، وهو ينزع قفازا بيده ليلمس حديدا تم صهره وتدفق بشكل سائل.

الفيديو الذي تم تداوله على الموقع ونال مشاهدات كثيرة بالإضافة للعديد من التعليقات، جاء بعنوان " هل رأى أحد كيف يموت الروس؟".

وجاءت العديد من التعليقات على الفيديو، منهم من كتب بأن الرجل سيستيقظ صباحا بوجه ذي لون قرمزي.

وحصل الفيديو على أكثر من 50 ألف إعجاب.

يذكر بأن الموقع الأمريكي الذي نشر الفيديو كان قد وقع في خطأ، عندما قال بأن الرجل عامل روسي، لكنه في الحقيقة هو شخص أرمني يدعى أركادي مجديسديان وهو خبير بالمعادن ومن مدينة الفيردي في أرمينيا.

والفيديو الذي ظهر فيه قام مجديسيان بنشره قبل عامين ولم يلق رواجا حتى الآن.