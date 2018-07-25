بالفيديو... حارس بريطاني يتعامل بـ"وقاحة" مع سائحة

دفع الحارس البريطاني بسائحة من الصين، التي وقفت في طريقه لالتقاط صورة.

والتقط مقطع الفيديو لحظة دخول السائحة وراء السياج، حيث أرادت التقاط صورة، لكن الحارس تصرف بشكل سيء فأوشكت الفتاة أن تفقد توازنها، بحسب ما نقلته "ذي سان".

ويمنع للحراس التكلم مع السائحين، لكنهم يجدون طرقا للتعبير عن انزعاجهم.