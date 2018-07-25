طالبة شجاعة تدافع عن نفسها بحركات قتالية واللص يهرب خائفا (فيديو)

وثقت كاميرات مراقبة خروج شاب من سيارة رينو سانديرو بيضاء وتوجهه نحو الطالبة، لورين براغا، وطلب منها أن تعطيه هاتفها، ولكنها رفضت ذلك، وعندها بدأ اللص بتهديدها بالسلاح.

وتصاعدت حدة الموقف، ولكن تحول الموقف فجأة لصالح الطالبة، حيث انهالت عليه بضربات ولكمات بطريقة مذهلة كما وأنها قامت بمطاردة اللص فقرر وقتها الهروب خائفا من الفتاة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

ويشار إلى أن الفتاة تمارس رياضة "Morganti Jiu-Jitso" وهي عبارة عن فنون قتالية ومزيج بين الجودو والكاراتيه والمصارعة اليابانية.

ولم تكن لورين خائفة من المسدس الذي أشهره اللص، كونها اعتقدت أنه غير حقيقي. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن المرة الأولى التي تتعرض للسرقة، ولكنها قررت في هذه المرة المقاومة.

وقال الفتاة "كان يشبه (المسدس) لعبة البلاستيك… لم أكن أريد القتال. ولكن في آخر مرة لم أفعل شي، ولا أريد أن أقع في نفس الموقف مرة أخرى".

ووفقا لقائد الشرطة، ميكيلو بونو، فإن ردة فعل الفتاة كانت شجاعة، ولكنها كانت خطرة جدا. ولقد حالفها الحظ أنها بقيت على قيد الحياة.