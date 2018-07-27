بالفيديو...معركة بين مؤيدين ومعارضين لرئيس بلدية في أوكرانيا

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعراك بالأيدي في مكتب رئيس بلدية كونوتوب الأوكرانية، بين مؤيدين ومعارضيين لرئيس البلدية الحالي.

ووفقا لإدارة الشرطة في منطقة سومي التي تتبع لها البلدية، فقد تم اعتقال 50 شخصا شاركوا في العراك.

وذكرت الشرطة بأنه لم يتم بعد تحديد سبب العراك، وأضافت بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق مثيري الشغب.