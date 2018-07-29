شاهد... ردة فعل طفل بعد تظاهر الحلاق بقطع أذنه

ويبين الفيديو، أثناء قيام الحلاق بحلاقة شعر الطفل بقرصه من أذنه والتظاهر بأنه أصابها بجروح بالغة، حيث وضع عليها كمية كبيرة من المناديل.

وانتاب الطفل شعور بالخوف، وبدأ بالصراخ لأمه، التي كانت على ما يبدو على اتفاق مع الحلاق، ولكن طلب الحلاق منه أن لا يستدعي أمه لمشاهدة المنظر المخيف، وفجأة وقعت الأذن المستعارة على الأرض وشاهدها الطفل، حيث بدأ بالبكاء من المنظر المخيف.

وهنا دخلت والدة الطفل إلى المحل وكشف الحلاق عن الخدعة ودخلوا جميعا بنوبة ضحك على الموقف الذي وقع به الطفل.