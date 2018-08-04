شاهد... أكبر حوض لقنديل البحر في العالم

وبحسب موقع "يورو نيوز" تشكل قناديل "إكواريوم كامو" نحو 2 في المئة من مجمل الأصناف العالمية التي تبلغ نحو 3000 نوع.
أظهر مقطع فيديو اصطفاف الزائرين في حوض "كامو" في تسوروكا اليابانية، لمشاهدة أكبر تشكيلة من أنواع قنديل البحر في العالم، حيث يأتي نحو مليوني زائر، سنويا لمشاهدة 60 نوعا منها.
وبحسب موقع "يورو نيوز" تشكل قناديل "إكواريوم كامو" نحو 2 في المئة من مجمل الأصناف العالمية التي تبلغ نحو 3000 نوع.
انتشر على مواقع التوصل الاجتماعي فيديو للاعبي المنتخب السعودي للريشة الطائرة أثناء انسحابهم من المباراة التي كانت ستجمعهم مع الفريق الإسرائيلي في أوكرانيا.
قام الشاب المصري، محمود عبد العظيم، مؤسس فريق المعجزات لكرة القدم للمبتورين بأداء تحدي "كيكي"، رغم إعاقته.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر هجوم وحيد قرن على سيارة سياح في حديقة سفاري في المكسيك، حيث كاد أن يقلب السيارة رأسا على عقب.
قامت مضيفات الطيران الكوري بإزالة راكبة بسبب شجار حاد على متن الطائرة.
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