شاهد... أكبر حوض لقنديل البحر في العالم

أظهر مقطع فيديو اصطفاف الزائرين في حوض "كامو" في تسوروكا اليابانية، لمشاهدة أكبر تشكيلة من أنواع قنديل البحر في العالم، حيث يأتي نحو مليوني زائر، سنويا لمشاهدة 60 نوعا منها.