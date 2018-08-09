شاهد... لحظة إلقاء فتاة مراهقة من أعلى جسر

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة دفع فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من أعلى جسر فوق نهر لويس في ولاية واشنطن.

ويظهر مقطع الفيديو، تجمع عدد من المراهقين أعلى الجسر، ليقوم أحدهم بدفع الفتاة فجأة وإلقائها في النهر، ما أدى إلى كسر في القفص الصدري وإصابتها بكدمات في مناطق متفرقة من الجسم.

TERRIFYING: A teenage girl is in the hospital after someone pushed her off a bridge over Moulton Falls on the Lewis River. Her mother tells us her daughter is lucky to be alive.



Story: https://t.co/LEJPgOV0TD pic.twitter.com/sALrW01dpm — KATU News (@KATUNews) August 8, 2018

وتم نقل الفتاة إلى المستشفى.