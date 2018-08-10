فتاة شجاعة تروض تمساحا ضخما (فيديو)

ويظهر الفيديو قيام الشابة بمدح التمسح "فتى جيد" عندما يقوم بتنفيذ أوامرها في رفع فكه للأعلى لكي يلتقط الطعام الذي تلقيه الشابة في فمه.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو، تم نشره على موقع "Buzzvideos" يظهر قيام فتاة غاية في الشجاعة من تكساس، ماكينزي نولاند، بترويض تمساح ضخم، حيث يقوم التمساح بين الحين والآخر في القدوم إليها لإطعامه.
ويظهر الفيديو قيام الشابة بمدح التمسح "فتى جيد" عندما يقوم بتنفيذ أوامرها في رفع فكه للأعلى لكي يلتقط الطعام الذي تلقيه الشابة في فمه.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اصطياد كائن بحري غامض يمتلك مئات المجسات.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام حلاقات أحد صالونات الحلاقة في نيويورك بضرب الزبونات غير الراضيات بالعصي، وذلك لعدم قيامهن بدفع ثمن الخدمة المقدمة بحجة عدم رضاهن على الحلاقة.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة دفع فتاة تبلغ من العمر 16 عاما من أعلى جسر فوق نهر لويس في ولاية واشنطن.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعركة شرسة بين تمساح وفهد في أحد المتنزهات الوطنية في البرازيل.
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