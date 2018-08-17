رجل شرطة يحتال على شاب يحاول الانتحار لإنقاذ حياته (فيديو)

أعلنت إدارة شرطة يورك بوكسون في 14 أغسطس/ آب أن رجل الشرطة جيمس روبنسون سحب رجلا كان يجلس على حافة جسر عالي في ولاية فيرجينيا.

وذكر مكتب الشرطة في يورك بوكسون أن روبنسون أنقذ الرجل عن طريق تشتيت انتباهه والادعاء أنه لن يقترب منه، ثم إمساكه بشكل سريع وسحبه من الحافة.

ويظهر في الفيديو بكاء الشاب بعد إنقاذه، ومحاولة رجل الشرطة تهدئته.