توثيق سفينة فضائية طويلة سوداء اللون في فلوريدا (فيديو)

وقال صاحب الفيديو إنه لم ير شيئًا كهذا من قبل، كونه شاهد العديد من الأجسام الغريبة على شبكة الإنترنت.
ويظهر الفيديو تحليق جسم غريب طويل بسرعة صغيرة في سماء ولاية فلوريدا. وأكد النشطاء أن الجسم الغريب ليس عبارة عن طائرة دون طيار من صنع البشر.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يوثق ظهور سفينة فضائية طويلة وسوداء اللون في سماء ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقال صاحب الفيديو إنه لم ير شيئًا كهذا من قبل، كونه شاهد العديد من الأجسام الغريبة على شبكة الإنترنت.
ويظهر الفيديو تحليق جسم غريب طويل بسرعة صغيرة في سماء ولاية فلوريدا. وأكد النشطاء أن الجسم الغريب ليس عبارة عن طائرة دون طيار من صنع البشر.
المنجل في هذا الفيديو ليس من الأدوات الزراعية وليس أداة للتعذيب، وإنما هو طقس من الطقوس الصينية للاحتفال عند بلوغ سن السادسة عشر بين الشباب.
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