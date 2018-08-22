توثيق سفينة فضائية طويلة سوداء اللون في فلوريدا (فيديو)

وقال صاحب الفيديو إنه لم ير شيئًا كهذا من قبل، كونه شاهد العديد من الأجسام الغريبة على شبكة الإنترنت.

ويظهر الفيديو تحليق جسم غريب طويل بسرعة صغيرة في سماء ولاية فلوريدا. وأكد النشطاء أن الجسم الغريب ليس عبارة عن طائرة دون طيار من صنع البشر.