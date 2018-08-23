أسد غاضب يهاجم السيارات وسط طريق في الكويت (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد أسدا غاضبا يهاجم السيارات وسط طريق في الكويت، مما أثار حالة من الرعب لدى سائقي السيارات.

وتمكنت قوات الأمن الكويتية من تخدير الأسد والسيطرة عليه، حيث تم نقله إلى حديقة الحيوان، وفق صحيفة "صدى" الإلكترونية.