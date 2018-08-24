بالفيديو..كلب يتسبب في موجة ضحك هتسيرية لطفلة

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة صغيرة أصابتها نوبة من الضحك تسبب بها كلب أخذ يركض حولها.

مقطع الفيديو الذي صورته والدة الطفلة على مايبدو، تظهر فيه الطفلة وهي جالسة على الأرض وقد أصابتها نوبة من الضحك تسبب بها الكلب الي راح يقوم بحركات راقصة أمامها.