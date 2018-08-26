ما سبب مغادرة حجاج صينيون الحرم المكي بهذه الطريقة المؤثرة (فيديو)

ورصد الفيديو عددا من الحجاج الصينيين الذين رفضوا إعطاء ظهورهم للكعبة المشرفة، وذلك تعبيرا عن احترامهم لها.

وأثار فعل الحجاج ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن ما فعله الحجاج شيئ يستحق الاحترام والتقدير.