قائدة طائرة تخوض تحدي كيكي من طائرتها (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، يظهر عراكا بالأيدي بين النائب السابق في البرلمان الأوكراني إينا بوغوسلوفسكايا ووزير النقل الأوكراني السابق يفغيني تشيرفونينكو على الهواء مباشرة في برنامج بث على القناة التلفزيونية "112 أوكرانيا".