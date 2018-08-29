قائدة طائرة تخوض تحدي كيكي من طائرتها (فيديو)

#kiki dance in pilots way 💃😅 pic.twitter.com/62zKlz58fx— Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) 28 августа 2018 г.
وحصد الفيديو أكثر من 25 ألف مشاهدة على موقع "تويتر"، ويظهر في الفيديو كيف تقوم الفتيات بالرقص قرب الطائرة أثناء سيرها.
خرجت قائدة طائرة مع مساعدتها من قمرة القيادة لخوض التحدي المشهور على شبكة الإنترنت "كيكي".
#kiki dance in pilots way 💃😅 pic.twitter.com/62zKlz58fx— Aviationdaily✈️الطيران يوميآ (@Aviationdailyy) 28 августа 2018 г.
وحصد الفيديو أكثر من 25 ألف مشاهدة على موقع "تويتر"، ويظهر في الفيديو كيف تقوم الفتيات بالرقص قرب الطائرة أثناء سيرها.
أغلقت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية جزءا من شارع 43 قرب الجادة السابعة وساحة تايمز سكوير الشهيرة خلال فترة الظهيرة يوم الثلاثاء.
انتشر مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، يظهر عراكا بالأيدي بين النائب السابق في البرلمان الأوكراني إينا بوغوسلوفسكايا ووزير النقل الأوكراني السابق يفغيني تشيرفونينكو على الهواء مباشرة في برنامج بث على القناة التلفزيونية "112 أوكرانيا".
نشرت قناة "فرانس 3 نورماندي" مقطع فيديو لصدام بين صيادين فرنسيين وإنجليز، في صراع حول حدود مناطق الصيد في القناة الإنجليزية.
تعرض صيادان أستراليان لهجوم من تمساح أثناء قيامهما بصيد السمك.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)