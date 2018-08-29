سرب من النحل يجتاح وسط نيويورك ويستدعي تدخل الشرطة (فيديو)

اضطرت الشرطة إلى إغلاق عدد من الطرق المؤدية لوسط نيويورك بعد أن تجمع سرب كبير من النحل فوق مظلة زرقاء تغطي عربة لبيع شطائر الهوت دوغ في المنطقة.

I guess #bees enjoy a good #NewYork hot dog as much as I do! So much that they shut down part of Times Square today. Via @ABC pic.twitter.com/3vvFnpcQUN — Dr. Jonathan Kolby (@MyFrogCroaked) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

ليصل بعد ذلك ضابط شرطة بسترة واقية يرتديها مربوا النحل، ليستخدم جهازا يشبه المكنسة الكهربائية لجمع النحل، وبحسب زملاء الضابط فإنه يربي النحل في مزرعته وكان قد اكتسب خبرة في التعامل معه.