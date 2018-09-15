سائح يوثق فيديو لشبح "حارس القلعة" في بريطانيا (فيديو)

ووفقا له، فقد رأى من النافذة عيون ساطعة، قال إنها لحارس القلعة، ويظهر الفيديو ظل من داخل النافذة ويختفي بسرعة عند ملاحظته للسائح.

وقال السائح، إنه قد اعتقد أن أحدا ما يمزح معه، ولكنه تأكد لاحقا من أن الوصل إلى هذه النافذة صعب جدا، حيث يجب على الشخص العبور من نفق ضيق للغاية، ولا يستطيع الشخص البالغ أن يتمكن من عبوره.

وأكد أنه لم يلحظ الشبح مباشرة، إلا عندما شاهد الفيديو الذي وثقه، ومع ذلك فإنه كان يشعر بأن أحد ما كان يراقبه طيلة وقت وجوده داخل القلعة.

ويشار إلى أن هذه القلعة بنيت في القرن السادس عشر، وأصبحت الآن ملكا لرجل أعمل أمريكي يدعى وليام هيرست.