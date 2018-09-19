ولادة جرو برأسين وأربع أعين (فيديو)

ولد جرو في مدينة باغوا شمالي البيرو بطفرة وراثية نادرة، حيث كان يمتلك رأسين وأربع عيون.

وأصبح الجرو حديث الولادة معلما محليًا، حيث أعلن مالك الجرو أن العديد من الأشخاص من المدينة قدموا لمشاهدته.

وأضاف مالك الجرو، أن الجراء الآخرين ولدوا بدون أي طفرات، وبعد زيارات منتظمة إلى الطبيب البيطري، أصبح يعلم كيفية إطعام الجرو ذو الرأسين.