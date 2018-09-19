طريقة روسية مبتكرة لتحضير الكباب (فيديو)

وأظهر صاحب الفيديو طريقة جديدة بمساعدة ابتكار يدوي الصنع لتسهيل عملية تحظير الكباب، حيث تكون الابتكار من زجاجة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم وأسياخ خشبية.

وأثار الفيديو ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلق أحدهم قائلا "لم يكن هناك شيء مثير للإعجاب إلى أن أخرج السيخ الخشبي من الزجاجة جاهزا للشوي".

وقال آخر "بصراحة، إنها أفضل طريقة شاهدتها لتحضير الكباب من كل ما رأيته".

ويشار إلى أن أحد مستخدمي موقع "Reddit" قام بنشر الفيديو وأطلق عليه اسم "طريقة روسية مبتكرة لتحضير الكباب".