فنانة خليجية ترد على قائل "يا رب وجهك ينفجر" بعد إصابتها ببكتيريا نفخت وجهها (فيديو)

نشرت الفنانة الكويتية، هند البلوشي، مقطعا مصورا أعربت فيه عن انزعاجها من بعض الأشخاص الذين شمتوا بمرضها.

وتسألت الفنانة في الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سبب السب والقذف تجاهها والتعليقات "السخيفة" ومنها قول أحد المتابعين "يا رب ينفجر وجهك".

وصرحت الفنانة أنه أم ولديها طفلتين، كما أنها يتيمة، وأضافت أن الله لا يضيع حق أحد، وأن كل الأشياء السيئة سوف ترجع لصاحبها.

وقالت إنها لم تتلقى العلاج المناسب إلى الآن، بسبب عدم التعرف على نوع البكتيريا التي أصابتها.

وطالبت المتابعين بالتوقف عن التعليقات المسيئة بسبب عمليات التجميل، وأضافت أنها لا تستخدم المرض لتنال الشهرة.