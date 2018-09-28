لمحبي الآيفون... إطلاق شاحن "سحري" لاسلكي (فيديو)

نشرت قناة "6 sec shop" على يوتيوب مقطعا مصورا، قالت فيه أنه تم إطلاق شاحن "سحري" لاسلكي لهاتف الآيفون في اليابان، وأطلقوا عليه اسم "Char Magic Circle Charge".

ويتكون الشاحن من منصة دائرية مع كابل اتصال، والشيئ الفريد الذي يتمتع به هو الطريقة التي يعمل بها عند البدء بالشحن. حيث تبدأ الأحرف بالتوهج بشكل تدريجي كما لو أنه بداية لطقس سحري.

ولم يتم الكشف عن سعر الشاحن الاسلكي السحري وتاريخ الإصدار في الأسواق، ولكن أبدى العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي رغبتهم باقتنائه.