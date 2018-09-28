شاهد ما حدث لفتاة تركية أرادت نفخ شفتيها (فيديو)

ويظهر الفيديو تشوه الفتاة على إثر عملية تجميل قامت بها في مدينة أضنة جنوبي تركيا، حسب "تركيا بالعربي".

وأضاف الموقع أن الفتاة قامت بالبحث عبر شبكة الانترنت، حيث وجدت شخصا ادعى أنه طبيب تجميل من أذربيجان.

وبعد الاتفاق على موعد العملية، وبعد إجراء العملية أحست الفتاة بثقل بشفاهها وحرقة، فاتجهت إلى المستشفى، وتم إعطاؤها مضادات حيوية، الأمر الذي أدى إلى تورم للشفاه الذي امتد إلى وجهها.

وقامت الفتاة برفع قضية ضد الطبيب، الذي اتضح فيما بعد أنه يعمل كمصفف للشعر، فيما كان لديه خلفية جنائية بتهم نصب واحتيال. حيث تم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات وتغريمه بمبلغ قدره 4100 ليرة تركية.