بالفيديو... مغامران يمارسان كرة القدم في الهواء على ارتفاع آلاف الأمتار

نفذ مغامران يدعيان كيران براون وجون فارنوورث مغامرة غريبة من نوعها، حيث راحا يستعرضان مهاراتهما في كرة القدم، وهما معلقان في منطاد محلق على ارتفاع آلاف الأمتار فوق سطح الأرض.

وعرضت قناة GoPro على موقع يوتيوب مقطعا من المغامرة، حيث أظهر براون وفارنوورث وهما يستعرضان مهارات الاحتفاظ بكرة القدم على رأسيهما، وأقدامهما، مع الاحتفاظ بالتشبث بالحبال التي تربطهما بالمنطاد.