شاهد لحظة انفجار إطار سيارة ممتلئ بالهواء في وجه السائق

تعلم سائق السيارة، على ما يبدو، دراسا لن ينساه مدى الحياة، في أن الإطارات التي يتم تعبئتها بالهواء أكثر مما يجب، تكون خطرة جدا، وتكون قابلة للانفجار في أي لحظة.

وفي التفاصيل، قرر سائق من ولاية ماريلاند الأمريكية أن ينفخ إحد الإطارات داخل إحدى محطات الوقود. وسار كل شيئ على مايرام في البداية، ولكن عندما قام بضخ الهواء أكثر مما يجب، انفجر الإطار وكأنه قنبلة يدوية.

ونتيجة للانفجار، تعرضت السيارة لأضرار جسيمة في القسم الأمامي منها، بينما تعرض السائق لإصابات خفيفة.