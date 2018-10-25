عروسان تحرقان ملابسهما (فيديو)

قامت كل من بيثاني بيرنس، وأبريل تشوي، من ولاية آيوا الأمريكية بتصوير ناري في حفل زفافهما بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وقررت العروسان أن تقيما حفل زفاف غير طبيعي، حينما أحرقتا ملابسهما، كطريقة جديدة لم يتطرق أحد إليها قبلهما، وعلى الرغم من الإعداد المسبق للأمر، إلا أنه ينتابك شعور بالخوف أثناء مشاهدة الفيديو.

وانتقد العديد من مستخدمي الإنترنت مقطع الفيديو، حيث اعتبروا أنه خطير للغاية. وفي الوقت نفسه، تحدثت الشابتان إلى جريدة "نيويورك بوست" حول استعدادهما لهذا الحدث.

وقالتا إنهما قامتا بشراء فساتين زفاف مستعملة وقامتا بخياطة الذيل. ولحماية أنفسهما من الاحتراق، لبستا بناطيل داخلية من القطن، ورفعتا شعرهما للأعلى.

وكشفت العروسان عن تواجد طبيب وشخص آخر يحمل مطفأة الحرائق في مكان التصوير.