بالفيديو... ملكة جمال يغشى عليها فور إعلان تتويجها

شهدت مسابقة ملكة جمال "Miss Grand International" سقوط المتسابقة الأوروغوانية، كارلا سوزا، مغشا عليها فور إعلان فوزها بالمسابقة.

المتسابقة الأوروغوانية سقطت على الأرض فاقدة للوعي في لحظة إعلان تتويجها بلقب المسابقة.

واستطاع القائمون على المسابقة مساعدة المتسابقة الفائزة على الوقوف و متابعة حفل التتويج.