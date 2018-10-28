بالفيديو... ملاكم يضرب مدربه بعد النزال

شهد نزال بين ملاكم من جورجيا ونظيره من بلغاريا، حدثا قلما نراه في نزالات الملاكمة.

الحدث تجلى عندما هاجم الملاكم الجورجي مدربه، الذي حاول تهدئته قبل إعلان النتيجة.

المقطع المصور نال الكثير من ردود الأفعال على وسائل التواصل الإجتماعي، الذين علقوا بالسخرية من تصرف الملاكم الجورجي.