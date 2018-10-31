بالفيديو... نادل يضرب زبونة بقالب حلوى في وجهها

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو، لنادلين في أحد المطاعم الأوكرانية وهما يتبادلان أطراف الحديث مع زبونتين، ليتطور الامر لمشاجرة كلامية.

مقطع الفيديو الذي تم تصويره من زبائن جلسوا بالقرب من الطاولة التي حصلت فيها المشاجرة، قاموا بتصوير المشاجرة التي حصلت بين زبونتين ونادلين في المطعم.

وبحسب ماتم تصويره فإن النادل أحضر قالب حلوى لإحدى الزبونتين لترفضه وبأنه ليس ما طلبت وبعد أخذ و رد، قام النادل بضرب قالب الحلوى بوجه الزبونة، ولترتسم على وجهه الإبتسامة في الوقت الذي نظر إليه زبائن المطعم باستغراب.

ليقوم النادل الآخر بالفعل ذاته من خلال قالب حلوى كان موجودا على الطاولة ليضرب الزبونة الثانية به وليغادران المطعم.