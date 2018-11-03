شاهد... مدفع أمريكي مضاد لـ"الطيور"

تسببت الطيور في الكثير من الحوادث الجوية، التي كبدت القوات الجوية الأمريكية خسائر بشرية كبيرة، إضافة إلى الخسائر المادية.

وتدخل بعض الطيور إلى محركات الطائرات فتؤدي إلى أعطال قد تؤدي إلى سقوط الطائرات، وهو ما دفع الجيش الأمريكي لتصميم مدفع خاصة لإخافة الطيور، التي تعترض مسار الطائرات عند الهبوط والإقلاع.