مجرم يختبئ في مياه مليئة بالتماسيح والقروش هربا من الشرطة (فيديو)

وثقت كاميرا فيديو مثبتة في طائرة هليكوبتر لحظة مطاردة والقبض على لصّ مسلح كان يقود سيارة أودي على طريق "ympie Road" في بريزبين الأسترالية.

حاول أحد سكان مدينة نانانغو الأسترالية البالغ من العمر 32 سنة الهرب من الشرطة، ولكن عندما تعطلت سيارته عند المنعطف واشتعلت فيها النيران، قرر الخروج منها والتوجه إلى بركة ماء يتواجد بداخلها تماسيح وسمك القرش، وفق موقع "couriermail".

وحالف المجرم الحظ، عندما تمكن من عبور أكثر من كيلومتر في المجرى المائي الخطير، ولكن كان رجال الشرطة بانتظاره في الطرف الآخر من الضفة، وتم إلقاء القبض عليه.

وقد وُجهت ثلاث قضايا سطو إلى المجرم بالإضافة إلى الاستخدام غير القانوني للسيارة وعدم الامتثال لأوامر الشرطة أثناء الاعتقال.