هدف فوز "غريب" وغير متوقع (فيديو)

ولم يقم الحكم بإيقاف هجوم لاعبي فريق ماكابي، على الرغم من رفع يد حبيب بسبب إصابة زميله، حيث كان في منطقة جزاء الخصم، وركل المهاجم الكرة تجاه مرمى الخصم بعد اختراقه لدفاعاته ولكن الكرة ارتدت من حارس المرمى تجاه حبيب، واقتنص حبيب الفرصة وركض مسرعا تاركا صديقه وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة لمنتخبه.
وغرد حبيب عبر "تويتر" قائلا "ساعد صديقك، والله لن ينساك، وسيعطيك المزيد".
Tu es grand mon frère @HabibHabibou7. Tu as voulu aider ton coéquipier et finalement, c’est toi qui inscrit le but. 🙏🙏❤️❤️❤️ https://t.co/NZR3ro4nne— Sacha Tavolieri ⚽️ (@sachatavolieri) November 11, 2018
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