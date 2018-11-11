هدف فوز "غريب" وغير متوقع (فيديو)

سجل حبيب حبيبو، لاعب كرة قدم من وسط أفريقيا، والذي يلعب لنادي ماكابي بيتاه تيكفا الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، هدف الفوز أثناء اللعب مع فريق مكابي نتانيا.

ولم يقم الحكم بإيقاف هجوم لاعبي فريق ماكابي، على الرغم من رفع يد حبيب بسبب إصابة زميله، حيث كان في منطقة جزاء الخصم، وركل المهاجم الكرة تجاه مرمى الخصم بعد اختراقه لدفاعاته ولكن الكرة ارتدت من حارس المرمى تجاه حبيب، واقتنص حبيب الفرصة وركض مسرعا تاركا صديقه وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة لمنتخبه.

وغرد حبيب عبر "تويتر" قائلا "ساعد صديقك، والله لن ينساك، وسيعطيك المزيد".