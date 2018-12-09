بالفيديو... سقوط فتاة سعودية ثانية من أعلى جسر في جدة

ويظهر مقطع الفيديو تجمع من الشباب لإسعاف الفتاة التي ظهرت جالسة قرب مكان الحادث.
وفي وقت سابق تمكن ثلاثة شبان سعوديين من إنقاذ سائقة ومرافقتها، من الموت، بعد أن سقطت سيارتها في البحر بمدينة جدة.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق سقوط سيارة فتاة سعودية من أعلى جسر ميناء جدة.
ويظهر مقطع الفيديو تجمع من الشباب لإسعاف الفتاة التي ظهرت جالسة قرب مكان الحادث.
وفي وقت سابق تمكن ثلاثة شبان سعوديين من إنقاذ سائقة ومرافقتها، من الموت، بعد أن سقطت سيارتها في البحر بمدينة جدة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة تقديم شابة لكلبها هدية، وهي عبارة عن صندوق يحوي على جروين صغيرين.
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