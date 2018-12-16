شاهد ماذا حصل لصيني حاول مساعدة سباح على القفز من الجسر

ويرصد الفيديو، اتفاق شابين على صديقهما الثالث، حيث اتفقا على أن يساعداه على القفز من الجسر إلى النهر، ولكن السباح وصديقه الآخر بقيا في مكانهما، ووقع الثالث في النهر.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مساعد شاب صيني لسباح على القفز من الجسر.
ويرصد الفيديو، اتفاق شابين على صديقهما الثالث، حيث اتفقا على أن يساعداه على القفز من الجسر إلى النهر، ولكن السباح وصديقه الآخر بقيا في مكانهما، ووقع الثالث في النهر.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سحلية "وزغية" شجاعة تساعد صديقها الذي ابتلعته الأفعى.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجل يخرج من نافذة شقته ويغسل شعره تحت المطر.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر امرأة تجيب على سؤال أحد الصحفيين حول محاولة إقالة تيريزا ماي من السلطة، وفجأة يظهر طفل بشكل عجيب من خلفها.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أنثى أسد البحر وهي تقوم بتقبيل الغطاس لوبو لارسن، 3 قبلات حارة.
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