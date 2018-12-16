شاهد ماذا حصل لصيني حاول مساعدة سباح على القفز من الجسر

ويرصد الفيديو، اتفاق شابين على صديقهما الثالث، حيث اتفقا على أن يساعداه على القفز من الجسر إلى النهر، ولكن السباح وصديقه الآخر بقيا في مكانهما، ووقع الثالث في النهر.