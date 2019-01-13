بالفيديو... كلب يمنع سرقة قرب محطة وقود في المكسيك

التقطت كاميرا مراقبة قبل بضعة أيام محاولة سرقة في محطة وقود في المكسيك.

ويظهر مقطع الفيديو هجوم اثنين من اللصوص على عامل محطة وقود، وقد ألقياه على الأرض، فيما أنقذه الكلب الذي يحرس المكان، ففر السارقان خائفين خاليا الوفاض.

وتقوم الشرطة الآن بالبحث عن اللصوص الجبناء.